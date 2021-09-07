СУДАКОВ: «Петраков сказал, что вызовет в сборную, если забью три мяча»

Юный футболист готовится выступать за команду U-21

  • 07.09.2021 10:18
  • 1059 просмотров
  • 1 комментарий
СУДАКОВ: «Петраков сказал, что вызовет в сборную, если забью три мяча»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Футболист «Шахтера» и молодежной сборной Украины Георгий Судаков рассказал, какие установки получил от и.о. главного тренера национальной команды Александра Петракова перед матчем отбора на Евро-2023 против Армении.

— От Александра Петракова были какие-то установки?
— Александр Васильевич звонил мне, сказал, что в будущем рассчитывает на меня и добавил: когда забью три мяча в одном матче, то он сразу вызовет в национальную сборную (смеется). А если серьезно, то это пока разговоры. Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлении за молодежную сборную.

— Армения — не фаворит нашей группы. Что ты думаешь о будущем сопернике?
— Мы смотрели ее матчи против Фарерских островов. Ни в коем случае нельзя недооценивать армянскую сборную. В ее составе много хороших футболистов, технически оснащенных. Возможно, у противников есть небольшой дисбаланс в обороне, но с мячом они работают классно.    

— Молодежная сборная Украины давно не стартовала в отборочном турнире с победы. Как сейчас ты оцениваешь шансы нашей команды?
— Тяжело пока на что-то рассчитывать. Да, мы все хотим выйти из группы. Цели самые высокие. Но отбор только начался. Очень хорошо, что мы стартовали с победы, но впереди тернистый путь, поэтому команда готовится только к каждой последующей игре.

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Источник — zbirna.com

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    Энди Мир, 07.09.2021 11:27
    0
    Бред какой-то. За отсосуолло забивай для начала и играй постоянно. Хватит в сборной пассажиров с лавочек разных.
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