Ливерпуль хочет усилиться хавбеком Валенсии

«Ливерпуль» намерен усилить свой состав хавбеком «Валенсии» Карлосом Солером.

В 24-летнем испанце «красные» видят замену Жоржиньо Вейналдуму, который покинул клуб и перебрался в ПСЖ.

Контракт Солера с «Валенсией» рассчитан до лета 2023 года. Сумма отступных в контракте футболиста составляет 145 миллионов евро. По оценкам Transfermarkt трансфер Солера может обойтись в 40 млн евро.

В текущем сезоне испанец принял участие в 3 матчах в чемпионате Испании и забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» ведет переговоры о новом контракте с Салахом.