Владислав КОЧЕРГИН: «В сборной нет такого понятия, как товарищеская игра»

Хавбек сборной Украины – о предстоящем спарринге с Чехией

  • 07.09.2021 09:40
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Владислав КОЧЕРГИН: «В сборной нет такого понятия, как товарищеская игра»
© ФК Заря. Владислав Кочергин

Полузащитник луганской «Зари» и сборной Украины Владислав Кочергин прокомментировал вызов в национальную команду и поделился ожиданиями от товарищеского матча против Чехии.

«Ждал этого, мечта детства. Мне кажется, у каждого футболиста, который начинает свой путь, есть мечта представлять свою национальную команду. Поэтому я очень рад, что я здесь. Ребята все приняли хорошо. Готовимся к игре.

Главный тренер объяснил, что требует от футболистов, что будет требовать от меня на футбольном поле. На тренировках атмосфера хорошая. Все на позитиве.

Сборная Чехии - хорошая команда. Есть футболист, который забил на Евро-2020 четыре мяча. Постараемся выйти и добиться позитивного результата.

Когда играет национальная команда, такого понятия, как товарищеская игра, нет. Будем отдаваться максимально, потому что защищаем честь страны», - сказал Кочергин.

Поединок Чехия – Украина состоится 8 сентября в Пльзене. Начало в 21:45.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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