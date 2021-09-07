Владислав КОЧЕРГИН: «В сборной нет такого понятия, как товарищеская игра»

Полузащитник луганской «Зари» и сборной Украины Владислав Кочергин прокомментировал вызов в национальную команду и поделился ожиданиями от товарищеского матча против Чехии.
«Ждал этого, мечта детства. Мне кажется, у каждого футболиста, который начинает свой путь, есть мечта представлять свою национальную команду. Поэтому я очень рад, что я здесь. Ребята все приняли хорошо. Готовимся к игре.
Главный тренер объяснил, что требует от футболистов, что будет требовать от меня на футбольном поле. На тренировках атмосфера хорошая. Все на позитиве.
Сборная Чехии - хорошая команда. Есть футболист, который забил на Евро-2020 четыре мяча. Постараемся выйти и добиться позитивного результата.
Когда играет национальная команда, такого понятия, как товарищеская игра, нет. Будем отдаваться максимально, потому что защищаем честь страны», - сказал Кочергин.
Поединок Чехия – Украина состоится 8 сентября в Пльзене. Начало в 21:45.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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