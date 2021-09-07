8 сентября национальная сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Чехии. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Накануне, 7 сентября, состоятся мероприятия для медиа с участием главных тренеров и игроков команд-участниц.

Пресс-конференция и. о. главного тренера сине-желтых Александра Петракова накануне игры с Чехией начнется в 19:00. На предматчевой тренировке сборной Украины первые 15 минут будут открытыми для СМИ.

Пресс-конференция Петракова в Чехии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция