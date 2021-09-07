8 сентября национальная сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Чехии. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
Накануне, 7 сентября, состоятся мероприятия для медиа с участием главных тренеров и игроков команд-участниц.
Пресс-конференция и. о. главного тренера сине-желтых Александра Петракова накануне игры с Чехией начнется в 19:00. На предматчевой тренировке сборной Украины первые 15 минут будут открытыми для СМИ.
Пресс-конференция Петракова в Чехии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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