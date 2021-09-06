ФОТО. В столице пивоварения. Сборная Украины прибыла в Чехию

8 сентября сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Чехии

  • 06.09.2021 23:59
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ФОТО. В столице пивоварения. Сборная Украины прибыла в Чехию
© УАФ

Сборная Украины после перелета из Киева прибыла в Чехию и разместилась в месте дислокации. 8 сентября сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Чехии.

Отработав месячный график турнирных игр, национальная команда, однако, не завершила сентябрьский сбор. Все дело в специфике текущего календаря – после отборочных матчей идет товарищеский. Нновая неделя для сине-желтых началась в рабочем ритме.

О том, что ближайшая игра, несмотря на товарищеский статус, является важной, как и каждый матч национальной команды, напомнил игрокам перед утренней тренировкой и.о. главного тренера Александр Петраков. Болельщики хотят победных эмоций, нужна победа для усиления уверенности в завтрашнем дне и сама сборная. Поэтому психологический заряд, который дал своим подопечным Петраков перед тем, как начать занятия, вполне оправдан и понятен. И, стоит отметить, футболисты единодушно поддерживают наставника – упрекнуть кому-то недостаточной мотивацией или упорством нет ни малейших оснований.

Тренировка, в которой приняли участие все 19 исполнителей, присутствующих сейчас в расположении сборной, была посвящена выполнению тактических задач. Тренерский штаб уже начал подготовку к поединку с Чехией, затем идет наработка игровой схемы и отладка действий различных звеньев команды.

После тренировки сборная отправилась в отель «Опера», который уже не первый сбор является надежной и уютным домом для сине-желтых. Пообедав и собрав чемоданы, тренеры, игроки и персонал главной команды страны выехали в аэропорт Борисполь. В 17:10 чартерным рейсом сборная вылетела в Прагу.

Перелет длился около двух часов. Еще один час забрал переезд автобусом из столицы Чехии в Пльзень, который считается столицей чешского пивоварения. Именно здесь на стадионе «Дусан-Арена» 8 сентября и состоится товарищеская игра. Сине-желтые разместились в отеле Vienna House. 6 сентября по программе – только поселение, ужин и отдых. Предыгровые активности состоятся уже 7 сентября.

ФОТО. Перед вылетом в Чехию сборная Украины провела тренировку в Киеве.

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ФОТО. Уже на месте дислокации. Сборная Украины прибыла в Чехию

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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