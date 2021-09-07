5 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 вничью сыграли сборные Ирландии и Северной Македонии (2:2).
Исландия – Сев. Македония – 2:2. Большой камбек хозяев. Видео голов и обзор
Голы: Бьярнасон, 78, Гудьйонсен, 84 – Велковски, 12, Алиоски, 54.
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Андри Гудйонсен (Исландия).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Бриняр Бьярнасон (Исландия).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Эзган Алиоски (Северная Македония).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарко Велкоски (Северная Македония).
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Источник — Sport.ua
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