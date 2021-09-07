5 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 Англия победила Андорру (4:0).
Англия – Андорра – 4:0. Разгром карлика. Видео голов и обзор матча
Голы: Лингард, 18, 78, Кейн, 72 (пен), Сака, 85.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Джессе Лингард (Англия).
|72'
|ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Джессе Лингард (Англия).
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Источник — Sport.ua
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