Англия
4 : 0
Андорра
05.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Матчи квалификации ЧМ. Англия забила 4 гола Андорре, дубль Лингарда

Албания и Болгария одержали победы, исландцы и македонцы разошлись миром

  • 05.09.2021 21:02
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Матчи квалификации ЧМ. Англия забила 4 гола Андорре, дубль Лингарда
© Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября состоялись матчи 5-го тура квалификации ЧМ-2022.

Англия забила 4 гола Андорре (4:0), дубль оформил Джесси Лингард.

Албания и Болгария одержали победы, исландцы и македонцы разошлись миром.

Квалификация ЧМ-2022

5-й тур

Англия – Андорра – 4:0

Голы: Лингард, 18, 78, Кейн, 72 (пен), Сака, 85.

Англия: Джонстон, Триппьер, Коади, Мингс, Александр-Арнольд, Джеймс (Грилиш, 63), Хендерсон, Лингард, Сака, Беллингем (Маунт, 62), Бэмфорд (Кейн, 62).

Андорра: Гомес, Х.Г.Рубио (Гарсия, 74), Валес, Х.Рубио, Лловера, К.Гарсия, М.Виейра (Лима, 86), Ребес, Клементе (А.Мартинес, 74), Сан Николас (Сервос, 86), Санчес (Фернандес, 66).

Предупреждения: Валес, 38. Ребес, 45+3. Х.Г.Рубио, 64. К.Гарсия, 72. Мингс, 82. Грилиш, 84. Фернандес, 88. Х.Рубио, 90+3.

Судья: Папапетру (Греция).

5 сентября. Лондон. Стадион «Уэмбли».

Албания – Венгрия – 1:0

Гол: Бройя, 87.

Болгария – Литва – 1:0

Гол: Чочев, 82.

Исландия – Северная Македония – 2:2

Голы: Бьярнасон, 78, Гудьонсен, 84 – Велковски, 12, Алиоски, 54.

Турнирная таблица. Англия – единоличный лидер группы I

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Источник — Sport.ua

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