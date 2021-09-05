Матчи квалификации ЧМ. Англия забила 4 гола Андорре, дубль Лингарда

5 сентября состоялись матчи 5-го тура квалификации ЧМ-2022.
Англия забила 4 гола Андорре (4:0), дубль оформил Джесси Лингард.
Албания и Болгария одержали победы, исландцы и македонцы разошлись миром.
Квалификация ЧМ-2022
5-й тур
Англия – Андорра – 4:0
Голы: Лингард, 18, 78, Кейн, 72 (пен), Сака, 85.
Англия: Джонстон, Триппьер, Коади, Мингс, Александр-Арнольд, Джеймс (Грилиш, 63), Хендерсон, Лингард, Сака, Беллингем (Маунт, 62), Бэмфорд (Кейн, 62).
Андорра: Гомес, Х.Г.Рубио (Гарсия, 74), Валес, Х.Рубио, Лловера, К.Гарсия, М.Виейра (Лима, 86), Ребес, Клементе (А.Мартинес, 74), Сан Николас (Сервос, 86), Санчес (Фернандес, 66).
Предупреждения: Валес, 38. Ребес, 45+3. Х.Г.Рубио, 64. К.Гарсия, 72. Мингс, 82. Грилиш, 84. Фернандес, 88. Х.Рубио, 90+3.
Судья: Папапетру (Греция).
5 сентября. Лондон. Стадион «Уэмбли».
Албания – Венгрия – 1:0
Гол: Бройя, 87.
Болгария – Литва – 1:0
Гол: Чочев, 82.
Исландия – Северная Македония – 2:2
Голы: Бьярнасон, 78, Гудьонсен, 84 – Велковски, 12, Алиоски, 54.
Турнирная таблица. Англия – единоличный лидер группы I
Источник — Sport.ua
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