Александер ЧЕФЕРИН: «Нужно объединяться перед лицом позорной Суперлиги»

Глава УЕФА Александер Чеферин призвал всех не допустить создание Суперлиги.

«В последние два сезона ничего не происходило нормально из-за коронавируса, но теперь мы хотим вернуться к нормальной жизни. Для этого мы должны объединиться перед лицом этой позорной Суперлиги, надеясь, что это был всего лишь эпизод. Мы не хотим снова испытывать эту ситуацию. Мы должны быть образцом для подражания в футболе и оставаться вместе, образуя большую семью», - сказал Чеферин.

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