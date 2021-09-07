Александер ЧЕФЕРИН: «Нужно объединяться перед лицом позорной Суперлиги»

Президент УЕФА высказался о скандальной попытке клубов создать новый турнир

  • 07.09.2021 05:30
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Александер ЧЕФЕРИН: «Нужно объединяться перед лицом позорной Суперлиги»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Глава УЕФА Александер Чеферин призвал всех не допустить создание Суперлиги.

«В последние два сезона ничего не происходило нормально из-за коронавируса, но теперь мы хотим вернуться к нормальной жизни. Для этого мы должны объединиться перед лицом этой позорной Суперлиги, надеясь, что это был всего лишь эпизод. Мы не хотим снова испытывать эту ситуацию. Мы должны быть образцом для подражания в футболе и оставаться вместе, образуя большую семью», - сказал Чеферин.

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Источник — Calciomercato

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