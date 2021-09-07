5 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 Болгария обыграла Литву (1:0) за счет гола Чочева (82 мин).
Болгария – Литва – 1:0. Видео гола Чочева и обзор матча
События матча
|90'
|Игрок команды Болгария получает красную карточку.
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Ивайло Чочев (Болгария).
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Источник — Sport.ua
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