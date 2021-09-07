5 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 вничью сыграли сборные Косово и Греции (1:1).
Косово – Греция – 1:1. Чудесное спасение хозяев. Видео голов и обзор матча
Голы: Мурики, 90+2 – Дувикас, 45+1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Косово).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Греция).
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Источник — Sport.ua
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