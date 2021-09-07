Украина U-21 – Армения U-21. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч отбора чемпионата Европы-2023 U-21 между командами Украина U-21 и Армения U-21.

«В Украине всегда были, есть и будут расти молодые, футбольные таланты, так как мы очень футбольная страна и нация. Подготовке резерва у нас уделяется повышенное внимание. Это очень здорово!

Не так давно сборная Украины U-20 под руководством Александра Петракова стала чемпионом мира. Они показали путь, по которому необходимо следовать их последователям, как игрокам, так и тренерам. И наша молодежная сборная здорово стартовала в новом отборочном цикле квалификации Евро, обыграв в гостях со счетом 1:0 сборную Сербии – одного из основных конкурентов по группе наряду с Францией. Победным голом на 14-й минуте отличился полузащитник «Металлиста 1925» Дима Крыськив после паса Кости Вивчаренко. Тренерский штаб молодежки, возглавляемый Русланом Ротанем, конечно, провел большую селекционную работу и соответствующую подготовку, отобрав лучших по их мнению, на данный момент, кандидатов в сборную.

Нет смысла конкретизировать персоналии, так как молодости свойственно эмоционально все воспринимать и реагировать. Важно понимать, что интересы команды всегда значительно выше своих личных интересов, тем более, что это сборная всей страны. Некоторые ребята уже тренировались и даже находились в составе национальной сборной, в том числе и на Евро. Кстати, это Георгий Судаков. Некоторые впервые приглашены в молодежку, но очень важно всегда быть единым коллективом, стремящимся к максимальному результату.

Мы принимаем дома талантливую молодежь сборной Армении, которые обыграли Фарреры (2:0) и уступили Фаррерам (0:2). Традиционно армянские футболисты очень быстрые и координированные. Они еще высокотехничные, с хорошим контролем мяча и оригинальным дриблингом. Армянские футболисты значительно лучше играют на атаку, чем на оборону. Конечно, тренерский штаб нашей сборной уже детально ознакомил своих подопечных с командой Армении, выработав план на игру. Такие техничные команды желательно высоко прессинговать, навязывать активную борьбу, максимально агрессивно начинать игру, чтобы достичь желаемого результата.

Перед октябрьским выездом во Францию нам необходимо обязательно выиграть этот матч. Давайте поддержим наших ребят», – сказал Грозный.

Матч Украина U-21 – Армения U-21 состоится 7 сентября. Начало встречи – в 19:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винницу, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.