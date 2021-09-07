Босния и Герцеговина – Казахстан. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Босния и Герцеговина – Казахстан.

«Украина с Францией и Казахстаном сыграла по два матча. Мы эти команды очень детально анализировали. Теперь давайте внимательно приглядимся к боснийцам. Босния с Францией уже также сыграла два матча. Дома они проиграли 0:1, а во Франции поединок завершился вничью 1:1. Также Босния в гостях сыграла 2:2 с Финляндией. Боснийцы дважды сыграли вничью и раз проиграли. У них неплохие шансы бороться за второе место. Я уверен, что Франция будет первой.

Боснийцы идут 58-ми в рейтинге ФИФА. Их возглавляет болгарский специалист Ивайло Петев. Он с января 2021 года принял сборную Боснии. Ранее он тренировал в Болгарии «Лудогорец» и «Левски». На Кипре он работал с «АЕЛом» и «Омонией», в Хорватии возглавлял загребское «Динамо», а также польскую «Ягеллонию». Кроме того, он работал со сборной Болгарии с 2014-го года по 2016-й.

Выделю в сборной Боснии ее лидеров. Это вратарь Ибрагим Шехич из «Коньяспора». Резервный вратарь боснийцев Никола Василь из «Санкт-Паули». Он нам очень хорошо знаком по играм за «Зарю». Из защитников выделю Сеада Колашинаца из «Арсенала». А Миралем Пьянич представляет «Барселону», хотя сейчас арендован «Бешикташем». А форвард Эдин Джеко недавно перешел из «Ромы» в «Интер». Он в свои 35 лет даст фору молодым. Я специально в каждой линии выделил лидеров. Босния умеет играть в футбол очень прилично.

После ничьи с Францией Босния в спарринге обыграла Кувейт со счетом 1:0. Но основные игроки не принимали участие в этом поединке. Они готовятся к матчу с Казахстаном, у которой также два очка в активе. Обе сборные хотят выиграть. Выиграв этот поединок, команда набирает пять очков, догоняя нас и финнов. Я считаю, что нам было бы неплохо, если бы Босния и Казахстан сыграли вничью.

Мы все убедились в силе казахстанской сборной. Обе команды понимают, что победа в этом матче дает им шанс побороться за путевку на мундиаль. Матч будет очень сложный, будет очень много борьбы и мало голевых моментов. Боснийцы во главе с Джеко в атаке будут нервничать, так как Казахстан будет играть в три центральных защитника и будут выигрывать весь воздух, несмотря на то, что Джеко высокий. У Казахстана тоже высокие футболисты, которые умеют вверху играть. Казахстан быстро переходит в атаку, играть он умеет.

С интересом понаблюдаем за этой игрой. Эти сборные играют два матча подряд между собой. А затем с Боснией у сборной Украины два матча! Никто не хочет терять очки. Все очень интересно и непредсказуемо. Украине нужно выиграть все три матча и желательно, чтобы соперники теряли очки. Нужно всегда оставаться оптимистами и надеяться на лучшее», - сказал Грозный.

Матч Босния и Герцеговина – Казахстан состоится 7-го сентября. Начало встречи в 21:45.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винницу, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.