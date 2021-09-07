Бундеслигу не покорил. Лерой Сане вскоре может вернуться в АПЛ

Форвард «Баварии» Лерой Сане вскоре может вновь сменить клубную прописку.

Как сообщает TalkSport, 25-летнего футболиста хочет подписать «Челси». Отмечается, что игрок недоволен своим положением в «Баварии». Сане перебрался в мюнхенский клуб летом 2020 года из «Ман Сити».

«Челси» готов купить Лероя уже в зимнее трансферное окно. Также игрок интересен «Арсеналу» и «Тоттенхэму».

В этом сезоне Сане сыграл 5 матчей за «Баварию», забил 1 мяч.

Ранее «Челси» купил одного из лидеров «Атлетико» - Сауля.