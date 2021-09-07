Журналист: УЕФА запретил гражданам Украины посещение матча Шериф – Шахтер

Футбольный журналист Артем Франков сообщил, что УЕФА запретил гражданам Украины посещать матч 1-го тура Лиги чемпионов «Шериф» – «Шахтер»:

«Есть сведения, что УЕФА с подачи УАФ запретил гражданам Украины посещение матча Лиги чемпионов «Шериф» – «Шахтер».

Разумеется, это не распространяется на членов официальной делегации. Речь о болельщиках, у которых при входе на стадион будут проверять паспорта.

К слову, привыкайте постепенно. Как бы там ни шумели фанаты, чего б там ни говорилось о свободе личности, билеты с фамилиями и удостоверяющими личность документами рано или поздно станут повсеместным явлением. Просто в Тирасполе, как вы понимаете, своя специфика. Они бы и рады нашим, но им из УЕФА спустили».

Матч 1-го тура Лиги чемпионов «Шериф» Тирасполь – «Шахтер» Донецк пройдет 15 сентября в 19:45.