Журналист: УЕФА запретил гражданам Украины посещение матча Шериф – Шахтер

Франков рассказал о ситуации с поединком 1-го тура ЛЧ 15 сентября в 19:45

  • 07.09.2021 00:39
  • 475 просмотров
  • 0 комментариев
Журналист: УЕФА запретил гражданам Украины посещение матча Шериф – Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный журналист Артем Франков сообщил, что УЕФА запретил гражданам Украины посещать матч 1-го тура Лиги чемпионов «Шериф» – «Шахтер»:

«Есть сведения, что УЕФА с подачи УАФ запретил гражданам Украины посещение матча Лиги чемпионов «Шериф» – «Шахтер».

Разумеется, это не распространяется на членов официальной делегации. Речь о болельщиках, у которых при входе на стадион будут проверять паспорта.

К слову, привыкайте постепенно. Как бы там ни шумели фанаты, чего б там ни говорилось о свободе личности, билеты с фамилиями и удостоверяющими личность документами рано или поздно станут повсеместным явлением. Просто в Тирасполе, как вы понимаете, своя специфика. Они бы и рады нашим, но им из УЕФА спустили».

Матч 1-го тура Лиги чемпионов «Шериф» Тирасполь – «Шахтер» Донецк пройдет 15 сентября в 19:45.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности