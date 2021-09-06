Во вторник, 7 сентября сборная Франции в матче отбора на чемпионат мира-2022 дома примет Финляндию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Франция – Финляндия. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022
Франция лидирует в отборочной группе D с 9 очками в 5 матчах. У Финляндии 5 очков в 3 встречах.
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Источник — Sport.ua
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