Тарас СТЕПАНЕНКО: «Могли бы побороться и за три очка с Францией»

Полузащитник сборной Украины – о матче с чемпионами мира

  • 06.09.2021 19:20
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  • 1 комментарий
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Могли бы побороться и за три очка с Францией»
© УАФ. Тарас Степаненко

Полузащитник национальной сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями после домашней ничьей с Францией.
 
В очередном матче отбора чемпионата мира 2022 года сине-желтые сыграли вничью с французами (1:1). После игры такой результат прокомментировал полузащитник Тарас Степаненко.
 
«В принципе, сыграли хорошо. За игру нам можно поставить твердую четверку. Понятно, что нам повезло в конце матча, была стояка. Впрочем, мы и пропустили гол, который не должны были пропускать.
 
Фланговые передачи должны быть нашей сильной стороной, поскольку у нас три высокие центральные защитники. Но так получилось, была хорошая передача. Я лично считаю, что мы могли бы побороться и за три очка.
 
После игры мы с ребятами поблагодарили друг друга, нас поблагодарил Александр Петраков, все нормально», - сказал Степаненко.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 06.09.2021 20:35
    0
    Бороться нада было с Казахами за важные 3 очка и с Францией а не ляпать языками уже сейчас как всё круто и какие мы боевые.После драками кулаками не машут.Петракову нада было взять биту и в перерыве с Казахстаном отпи..... вас всех.
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