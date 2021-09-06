Тарас СТЕПАНЕНКО: «Могли бы побороться и за три очка с Францией»

Полузащитник национальной сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями после домашней ничьей с Францией.



В очередном матче отбора чемпионата мира 2022 года сине-желтые сыграли вничью с французами (1:1). После игры такой результат прокомментировал полузащитник Тарас Степаненко.



«В принципе, сыграли хорошо. За игру нам можно поставить твердую четверку. Понятно, что нам повезло в конце матча, была стояка. Впрочем, мы и пропустили гол, который не должны были пропускать.



Фланговые передачи должны быть нашей сильной стороной, поскольку у нас три высокие центральные защитники. Но так получилось, была хорошая передача. Я лично считаю, что мы могли бы побороться и за три очка.



После игры мы с ребятами поблагодарили друг друга, нас поблагодарил Александр Петраков, все нормально», - сказал Степаненко.