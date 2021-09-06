Ястремская / Перселл – Шведова / Мартен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого сентября на Открытом чемпионате США по теннису Даяна Ястремская продолжит выступление в парном смешанном разряде.
Украинка в 1/4 финала в дуэте с Максом Перселлом из Австралии сразится против тандема Ярослава Шведова / Фабрис Мартен (Казахстан / Франция)
Встреча состоится пятым запуском на корте №5, ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.
Далее по сетке победительницы матча Олмос / Аревало – Перес / Демолинер.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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