Ястремская / Перселл – Шведова / Мартен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого сентября на Открытом чемпионате США по теннису Даяна Ястремская продолжит выступление в парном смешанном разряде.



Украинка в 1/4 финала в дуэте с Максом Перселлом из Австралии сразится против тандема Ярослава Шведова / Фабрис Мартен (Казахстан / Франция)



Встреча состоится пятым запуском на корте №5, ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.



Далее по сетке победительницы матча Олмос / Аревало – Перес / Демолинер.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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