Гризманн отказался от 40% зарплаты, чтобы перейти в Атлетико

Французский нападающий «Барселоны» очень хотел в мадридский клуб

  • 06.09.2021 17:16
  • 924 просмотра
  • 3 комментария
Гризманн отказался от 40% зарплаты, чтобы перейти в Атлетико
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний форвард сборной Франции Антуан Гризманн согласился на сокращение заработной платы на 40%, чтобы перейти из каталонской «Барселоны» в мадридский «Атлетико».

Трансфер состоялся в конце лета. Гризманн перешел в «Атлетико» на правах аренды с правом выкупа.

Контракт Гризманна принадлежал «Атлетико» с 2014 по 2019 годы.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» удалось сократить свою зарплатную ведомость на €145 миллионов.

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Источник — Goal.com

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 06.09.2021 18:38
    0
    Гризи легенда.
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    bzzzzz
    online
    bzzzzz, 06.09.2021 18:13
    0
    так а какая ему разница, все равно бы пришлось на сокращение идти в барселоне, так так он хоть в своей команде будет
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    Primovocatus
    Primovocatus, 06.09.2021 18:07
    0
    У богатых жизнь другая.
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