Гризманн отказался от 40% зарплаты, чтобы перейти в Атлетико

30-летний форвард сборной Франции Антуан Гризманн согласился на сокращение заработной платы на 40%, чтобы перейти из каталонской «Барселоны» в мадридский «Атлетико».
Трансфер состоялся в конце лета. Гризманн перешел в «Атлетико» на правах аренды с правом выкупа.
Контракт Гризманна принадлежал «Атлетико» с 2014 по 2019 годы.
Ранее сообщалось, что «Барселоне» удалось сократить свою зарплатную ведомость на €145 миллионов.
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Источник — Goal.com
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