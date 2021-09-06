Шищенко продолжит работать в Полесье

После истечения срока контракта главного тренера «Полесья» Сергея Шищенко, руководство предложило специалисту продолжить работу в структуре клуба. Экс-игрок национальной сборной Украины согласился на предложение.
Сергей Шищенко будет отвечать за селекцию, контролировать деятельность клубной Академии, работать над усовершенствованием контактов между клубным руководством и тренерским составом, футболистами.
«Полесье» занимает пятое место в Первой лиге, набрав 12 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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