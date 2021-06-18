Сергей ШИЩЕНКО: «Руководство Полесья решило не продлевать со мной контракт»

Уже экс-наставник «Полесья» Сергей Шищенко прокомментировал информацию, что ему предложили должность в структуре житомирского клуба.

«У меня закончился контракт с «Полесьем» и его решили не продлевать. Это был выбор клубного руководства, хотя я не считаю, что мы провалили сезон, тем более, что главное задание – сохранить «прописку» в Первой лиге выполнили.

Я в курсе, что мне предложили продолжить работать в клубной структуре, однако поскольку в этом вопросе еще нет конкретики, то пока комментировать нечего. Я не знаю, что это за должность, за что буду отвечать. Поэтому лишь после встречи с клубным руководством, которая состоится в ближайшие дни, можно будет сказать, останусь ли я в «Полесье».

Напомним, что в минувшем чемпионате Первой лиги «Полесье» заняло 11 место, набрав 35 очков.

Подготовку к новому чемпионату в Первой лиге «Полесье» начнет под руководством нового главного тренера – Юрия Калитвинцева, которому будет помогать Геннадий Литовченко.