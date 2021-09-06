Костюк / Ястремская – Дабровски / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого сентября на Открытом чемпионате США по теннису Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжат выступление в парном разряде.
Украинки в третьем раунде сразятся с 5-м сеяным тандемом Габриэла Дабровски / Луиза Стефани (Канада / Бразилия).
Встреча состоится третьим запуском на корте №5, ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
Далее по сетке победительницы матча Ан. Родионова / Ар. Родионова – Боузкова / Градецка [15].
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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