Костюк / Ястремская – Дабровски / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого сентября на Открытом чемпионате США по теннису Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжат выступление в парном разряде.



Украинки в третьем раунде сразятся с 5-м сеяным тандемом Габриэла Дабровски / Луиза Стефани (Канада / Бразилия).



Встреча состоится третьим запуском на корте №5, ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.



Далее по сетке победительницы матча Ан. Родионова / Ар. Родионова – Боузкова / Градецка [15].

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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