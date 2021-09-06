Николай ПАВЛОВ: «За результат будет нести ответственность только Петраков»

Специалист поделился мнением о новом наставнике сборной Украины

  • 06.09.2021 14:09
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Николай ПАВЛОВ: «За результат будет нести ответственность только Петраков»
© УАФ. Александр Петраков

67-летний украинский тренер Николай Павлов поделился мнением о 64-летнем и.о. главного тренера сборной Украины Александре Петракове, который сменил на этой должности Андрея Шевченко.

«Ему 64 года. Это во-первых. У него богатый жизненный опыт. Многие тренеры, как правило, в этом возрасте уже заканчивают, а он вышел сейчас на уровень сборной. Посмотрите, какой у него юношеский задор, как он активно двигается у бровки, какое у него желание. Он с лихвой окупит то, что есть у тренеров, работающих со взрослыми командами. Все знают его прямолинейность. Это говорит о его порядочности, за спиной он ничего держать не будет.

Тренер говорил, что извиняется перед футболистами. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень. Они на поле выполняют свою работу, и за это извиняться не стоит. Если кто-то не заслуживает места в стартовом составе, это проблема игрока, а не главного тренера. Значит, он так видит состав и схему. В конце концов, за результат потом нести ответственность надо будет только ему одному, а не разделять с футболистами», — считает Павлов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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