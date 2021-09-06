ЭДМАР: «В Днепр меня пригласил Красников»

Бывший полузащитник сборной Украины Эдмар рассказал, почему ушел в свое время из «Металлиста» в «Днепр».

«Таврия» была моей первой командой в Украине, это было начало моей карьеры, она многое мне дала. Все свое самое лучшее время я провел в «Металлисте», оттуда попал в сборную Украину. А в «Днепре» всегда была заруба с «Металлистом», я очень сильно переживал, но ребята меня приняли. Нужно относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Я пришел в «Днепр» и очень благодарен ребятам и тренерскому штабу, меня нормально приняли.

В «Днепр» меня пригласил Красников, спросил, не хочу ли я играть там. Я согласился, там работал Мирон Богданович. Тогда еще была совсем другая история. Например, Олег Шелаев долгое время играл в «Днепре», а потом перешел в «Металлист». Также Назаренко. Главное относиться нормально к людям», - сказал Эдмар.

Ранее сообщалось, что Эдмар может продолжить карьеру в украинском клубе.