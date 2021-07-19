ФОТО. Эдмар может продолжить карьеру в украинском клубе

Экс-игрок сборной Украины сыграл за «Волчанск»

  • 19.07.2021 12:43
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ФОТО. Эдмар может продолжить карьеру в украинском клубе
© Instagram. Эдмар

41-летний бывший полузащитник сборной Украины Эдмар может продолжить карьеру игрока в украинском клубе «Волчанск», который в новом сезоне будет выступать во Второй лиге.

Эдмар принял участие в товарищеском матче «Волчанск» — «Олимпия» (2:1). Судя по всему, футболист находится в неплохой форме.

На протяжении карьеры Эдмар выступал за «Индепенденте», «Лимейру», «Интернасьонал», «Таврию», «Металлист», «Днепр», «Боку Ратон», «Металлист 1925» и «Харрикейн». В активе Эдмара 15 матчей за сборную Украины, где он забил один гол.

Стоит отметить, что главным тренером «Волчанска» является экс-игрок «Металлиста» Андрей Березовчук.

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Источник — Instagram

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