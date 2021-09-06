Банкроты круты: топ-10 итальянских футбольных банкротств

К сожалению, одно из новых ярких имен на итальянской футбольной карте ХХІ столетия становится архаизмом: веронский «Кьево» объявлен банкротом. Вследствие этого команда лишилась места в серии В, а немногочисленные, но горячие поклонники этого клуба в течение ближайшего времени будут жить разве что воспоминаниями о славном и не таком уж далеком прошлом и надеждами на коренные изменения к лучшему.

Ситуация с «Кьево» – не диковинка для итальянского футбола. На Апеннинах даже знаменитые футбольные бренды падали в небытие, однако спустя некоторое время вздымались исполинами, словно ничего плохого с ними и не происходило – мол, было, да прошло. Общее количество итальянских футбольных банкротств назвать не рискну – явление довольно частое, разве что Украина может превзойти родину действующих чемпионов Европы по этому показателю. Выделю среди них самые знаковые.

1. «Бари»: «петушки» с востока

«Петушки» ведут свою историю с 1908 г. и представляют 330-тысячный город в Апулии – самом восточном регионе Италии. К их услугам – шикарный 58-тысячный стадион «Сан Никола», возведенный специально к чемпионату мира 1990 г. На нем, кстати, сборная бывшего СССР под руководством Валерия Лобановского провела пару матчей на том турнире, а в 1991 г. там состоялся финал Кубка чемпионов. До Второй мировой войны красно-белые были завсегдатаями серии А, но в послевоенные времена существенно сбавили обороты. В 1960-е, 1980-е, 1990-е и 2000-е «Бари» провел по сезону в серии А, но куда чаще играл во втором по силе итальянском дивизионе. А вообще «Бари» является обладателем грустного антирекорда: больше, чем все другие клубы – 5 раз – финишировал в серии А на последнем месте. По окончании сезона-2017/18 из-за финансовых неурядиц «петушков» лишили профессионального статуса и перевели в серию D. Перед стартом в этом турнире фанаты раскупили свыше 10 000 сезонных абонементов, доказав, что клуб воистину обожают в Апулии. В конце концов, руку помощи «петушкам» протянул киномагнат Аурелио ди Лаурентис. Собственник «Наполи» задекларировал намерение поднять «бьянко-росси» в серию А как можно скорее. Но пока что апулийцы играют в серии С, а из нынешнего розыгрыша Кубка Италии они вылетели уже в первом раунде, уступив землякам из «Андрии».

2. «Венеция»: «Крылатые львы» снова среди элиты

Футбольный клуб в самом туристическом и самом романтическом городе Европы был создан в 1907 г. В начале 1940-х гг. входил в число лучших клубов страны, заняв в сезоне-1942/43 3-е место в наивысшем итальянском дивизионе, годом ранее завоевал Кубок Италии, а еще через несколько лет стал финалистом розыгрыша этого трофея. «Венеция» пережила в своей истории целых три банкротства, последнее пришлось на 2015 г. (бывший мэр подмосковных Химок Юрий Кораблин не справился с финансовой ношей содержания футбольного клуба и передал свою футбольную собственность городской общине), но каждый раз возрождался и ныне переживает очередной ренессанс, начав сезон в серии А. В последние пять лет «крылатыми львами» владеют американцы, а на рубеже 2019–2020 гг. президентом стал бывший босс Нью-Йоркской фондовой биржи Данкан Нидерауэр. 62-летний бизнесмен из Нью-Джерси оказался эффективным топ-менеджером, ведь под его началом «аранчоневерди» вернулись в серию А.

3. «Виченца»: мода в помощь

И «Виченца», основанная в 1902 г., имеет в своем активе триумф в Кубке Италии (пришелся на сезон-1996/97). Кроме того, «ланеросси» дважды становились 2-ми в серии А в сезонах-1910/11 и 1977/78. Второе вице-чемпионство много в чем стало возможным благодаря феерической игре в красно-белой футболке легенды мирового футбола Паоло Росси. Свою карьеру в «Виченце» начинал и другой знаменитый обладатель «Золотого мяча» – Роберто Баджо. О банкротстве «Виченца» объявила 18 января 2018 г. На помощь клубу пришел Стефано Россо – бизнесмен в сфере модного стиля жизни. И команда возродилась, постепенно продвигаясь вверх по итальянским футбольным дивизионам. Текущий сезон красно-белые начали в серии В.

4. «Кьево»: «ослы» больше не летают?

Принципиальный соперник «Виченцы» «Кьево» – самый свежий пример футбольного банкротства, о нем объявлено этим летом. А начиналась история «Кьево» в 1929 г. Подчеркнутая скромность амбиций сопровождала этот клуб до начала ХХІ столетия. Именно в то время веронский клуб стал завсегдатаем серии А, проведя в сильнейшем итальянском дивизионе 17 сезонов. В самом же первом своем сезоне среди элиты «Кьево» занял высокое 5-е место. Этот клуб раскрыл тренерский талант Луиджи Дель Нери. Яркая игра желто-синих пришлась по душе многочисленным ценителям футбола по всей Италии и за ее пределами. Но сказка, увы, закончилась. 26 июля нынешнего года «Кьево» исключили из серии В и перевели в серию D за непогашенные долги, а 22 августа из-за того, что клуб не смог своевременно подать заявку для участия в чемпионате, его расформировали. Состоится ли когда-нибудь возрождение? Многочисленные примеры из итальянской футбольной истории вроде бы свидетельствуют о том, что такое возможно. Но эпоху ренессанса, как правило, переживали клубы с обширными фанатскими армиями и высокопоставленными и денежными болельщиками. «Ослы», к сожалению, не могут похвастать чем-то подобным.

5. «Ливорно»: прекратятся ли дрязги у поклонников Че Гевары?

Еще один пример банкротства этого года и непонятной дальнейшей судьбы. Предыдущее банкротство в 1991 г. «коммунисты» (символично, не так ли?), правда, с успехом преодолели. Как будет на сей раз?

«Ливорно» дважды становился вице-чемпионом Италии, но с той поры прошло немало лет. Современные топ-менеджеры Альдо Спинелли и Розеттано Наварра завели клуб в пропасть, и в июле 2021 г. началась процедура банкротства. Многочисленные болельщики «Ливорно», не стыдящиеся своих левых идей (на матчах, как правило, немало портретов Сталина и Се Гевары), имеют повод бросить проклятье-другое в адрес капиталистического строя, но вряд ли этим помогут сложившейся ситуации.

6. «Наполи»: кино спасает!

Основанный в 1926 г. «Наполи» является 4-м по популярности клубом Италии. Дважды он становился чемпионом страны, 6 раз завоевывал национальный кубок, выигрывал в свое время и Кубок УЕФА. И вот, представьте себе: даже такая, казалось бы, прочная конструкция в одночасье рухнула. В 2004 г. долги клуба достигли 70 млн евро, «Наполи» был объявлен банкротом и прекратил свое существование. Однако кинопродюсер Аурелио ди Лаурентис сохранил клуб для Неаполя и сумел вывести его почти что на прежний уровень. Ныне «Партенопеи», хотя и не являются фаворитами в битве за скудетто, все-таки стабильно входят в число лучших команд Апеннинского полуострова.

7. «Парма»: из еврограндов – в болото

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Основанная в 1913 г. «Парма» в 1990-е гг. уверенно присоединилась к сонму европейских грандов. В то время «пармезанцы» стали вице-чемпионами и дважды третьим призером чемпионата Италии, дважды выиграли национальный кубок (еще однажды почетный трофей завоевали уже в начале ХХІ столетия), дважды завоевывали Кубок УЕФА, однажды Кубок кубков и еще один раз Суперкубок УЕФА. А дальше возникли финансовые проблемы у семейства Танци, удерживавшего команду и имевшего в собственности молочный концерн Parmalat. Во второй половине 2000-х и в начале 2010-х клуб постоянно менял собственников, побывал в собственности и россиянина Сулеймана Каримова, а в июне 2015 г. было объявлено о его банкротстве. После этого снова наблюдалась чехарда с собственниками «Пармы»: то представитель семьи Барилла (пробовали, вероятно, знаменитые макароны?), то президент инжиниринговой компании Impresa Pizzarotti, то китайский бизнесмен Цзян Личжан брали на себя ношу финансирования «Пармы». Они неплохо делали свое дело, ведь «крестоносцы» по итогам каждого сезона поднимались по лестнице итальянских лиг и в конце концов оказались в серии А и в руках американских бизнесменов из Krause Group. Правда, прошлый сезон принес разочарование поклонникам «джалло-блу»: «Парма» довольно неожиданно, имея совсем не слабый состав, вылетела из серии А. Однако не думаю, что «пармезанцы» надолго задержатся в серии В. Во всяком случае, Джанлуиджи Буффон, защищающий в этом сезоне ворота «Пармы», еще лелеет надежду поиграть в итальянской элите.

8. «Пиза»: куда ниже знаменитой башни

Сто лет назад «нерадзурри» стали вице-чемпионами Италии. С тех пор таких высот не достигали (более-менее регулярно играли в серии А в 1980-е гг.), а вот в небытие погружались. «Пиза» пережила два банкротства: в начале 1990-х гг. (кстати, незадолго до возникновения финансовых проблем у клуба пизанскую команду тренировал Мирча Луческу) и в конце 2000-х гг. Нынешним собственником пизанского клуба является британский бизнесмен русского происхождения Александр Кнастер. В январе нынешнего года уроженец Москвы сконцентрировал у себя 75% акций клуба. В текущем сезоне «Торри» играют в серии В.

9. «Торино»: титулованные «быки»

Еще один легендарный итальянский клуб в свое время познал нищенскую судьбу. Основанные в 1906 г. «гранатовые» стремительно заняли место в элите итальянского футбола. 7-кратные чемпионы страны и 5-кратные обладатели национального кубка – казалось бы, что у таких успешных и задиристых может быть не так? Финансовый кризис «Торо» пришелся на 2005 г. На помощь пришел медиамагнат Урбано Каиро. Он в середине 1970-х гг. сам, кстати, играл в футбол за клуб «Про Сесто» на позиции полузащитника. Под его руководством туринцы преодолели тяжелые времена и через некоторое время вернулись в элиту итальянского футбола.

В прошлом сезоне, правда, «Торо» с трудом волочил ноги большую часть турнирной дистанции, однако согласно итоговой таблице прописку в серии А сохранил. По составу туринцы вполне могут рассчитывать на борьбу за зону еврокубков, но на этом пути могут быть возведены непреодолимые для «быков» барьеры.

10. «Фиорентина»: снова цветут «фиалки»

«Скуадра Виола» основана в 1926 г. Дважды «фиалки» становились чемпионами страны, 5 раз вице-чемпионами, 5 раз выигрывали национальный кубок, в свое время завоевывали и Кубок кубков. Однако в начале ХХI столетия «Фиорентина» накопила долги в размере 50 млн долларов США. Тогдашний собственник киномагнат Витторио Чекки Гори был не в состоянии удерживать клуб. Дальше – временная администрация и реорганизация. Семья Делла Валле (основной их бизнес – производство элитной обуви) взяла клуб под свое крыло, и «фиалки» снова начали расцветать. Постепенно поднялись в элитный дивизион, снова стали играть в еврокубках. Правда, в 2020-е гг. наблюдается некоторое торможение в развитии клуба, но нынешний сезон флорентийцы начали достаточно успешно и вполне могут рассчитывать на преодоление игрового кризиса предыдущих лет. Во всяком случае, финансовые возможности для этого есть.

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Упомянутые истории по большей части имеют счастливое окончание. Как правило, в Италии или за ее пределами находились люди, готовые поддержать именитые флаги и вложиться в известные бренды. Параллели с нашим футболом не очень стремлюсь проводить. Немало славных украинских футбольных брендов, к сожалению, кануло в бездну, выкарабкаться из которой получилось у единиц. Давайте холить и лелеять наш футбол. Сохраним имеющееся и возродим исторические бренды!

Алексей РЫЖКОВ