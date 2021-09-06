ПАВЛОВ: «Такие футболисты, как Родригеш, не заслуживают играть в Динамо»

Специалист – о люксембургском форварде

  • 06.09.2021 13:00
  • 5172 просмотра
  • 3 комментария
ПАВЛОВ: «Такие футболисты, как Родригеш, не заслуживают играть в Динамо»
© ФК Динамо. Жерсон Родригеш

Экс-главный тренер сборной Украины Николай Павлов поделился своим мнением о нападающем «Динамо» Жерсоне Родригеше.

Напомним, что люксембургский форвард отправлен в аренду в «Труа».

«На мой взгляд, все, кто сейчас работают под началом Мирчи Луческу в киевском «Динамо», прибавляют в понимании футбола и мастерстве. Вне зависимости от того, опытный это футболист, или молодой.

Исключение, пожалуй, составляет только Родригес, который не прибавляет из-за своего поведения. Я не удивился, когда узнал, что этого футболиста отправили в аренду. Я считаю, что таким футболистам, как он, места в команде киевского «Динамо» быть не должно. Если вспомнить его поведение при Михайличенко, то еще тогда его нужно было отправлять из Киева. Уверен, что его отсутствие никак не скажется на игре «Динамо». По-моему, уже все в этом убедились», - сказал Павлов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 06.09.2021 14:19
    0
    В Турции кого-то отхилячил, вспомните.
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    andeka1968
    online
    andeka1968, 06.09.2021 13:32
    +5
    Микола Петрович правий. Останнім часом поведінка Родрігеша взагалі не лізла ні в які рамки. Шкода, що такий спеціаліст як Павлов, корінний киянин, так і не отримав нормального шансу в Динамо. Він - легенда нашого футбола, до того ж чудова людина.
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    lenares85
    lenares85, 06.09.2021 13:15
    +2
    Пару таблеток успокоительного перед игрой и хороший игрок . В воду
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