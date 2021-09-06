Иван ГЕЦКО: «Досадно, что Украине не удалось дожать Францию»

Особенно хорошо команде Александра Петракова удался первый тайм, считает эксперт

  • 06.09.2021 12:25
  • 481 просмотр
  • 0 комментариев
Иван ГЕЦКО: «Досадно, что Украине не удалось дожать Францию»
© УАФ. Николай Шапаренко

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко подвел итоги поединка отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция (1:1).

«Где-то даже досадно, что не удалось дожать чемпионов мира. Особенно целеустремленно, когда каждый четко знал свой маневр, хозяева действовали в первом тайме. На мой взгляд, подопечные Александра Петракова больше заслуживали победы. Взятая на вооружение схема 5-4-1 позволяла молниеносно переходить в наступление, используя фланги. Хотя приходится констатировать, что наши продолжают обороняться больше за счет количества, а не умения.

Надеюсь, новый тренерский штаб сборной обратит на это внимание и сделает правильные выводы.

В отсутствие дисквалифицированного Александра Зинченко роль диспетчера взял на себя Николай Шапаренко. Показал себя молодцом, не только забил эффектный гол, но и часто брал игру на себя, находя острые продолжения для наступления.

Впереди еще три матча в отборочном цикле, два из них сборной Украины придется проводить в гостях, где у нее далеко не все получается. Однако выбирать не приходится, нас устраивают только победы», — считает Гецко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности