Иван ГЕЦКО: «Досадно, что Украине не удалось дожать Францию»

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко подвел итоги поединка отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция (1:1).

«Где-то даже досадно, что не удалось дожать чемпионов мира. Особенно целеустремленно, когда каждый четко знал свой маневр, хозяева действовали в первом тайме. На мой взгляд, подопечные Александра Петракова больше заслуживали победы. Взятая на вооружение схема 5-4-1 позволяла молниеносно переходить в наступление, используя фланги. Хотя приходится констатировать, что наши продолжают обороняться больше за счет количества, а не умения.

Надеюсь, новый тренерский штаб сборной обратит на это внимание и сделает правильные выводы.

В отсутствие дисквалифицированного Александра Зинченко роль диспетчера взял на себя Николай Шапаренко. Показал себя молодцом, не только забил эффектный гол, но и часто брал игру на себя, находя острые продолжения для наступления.

Впереди еще три матча в отборочном цикле, два из них сборной Украины придется проводить в гостях, где у нее далеко не все получается. Однако выбирать не приходится, нас устраивают только победы», — считает Гецко.