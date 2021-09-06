ВАЦКО: «Не стану говорить, что против Казахстана играла команда Петракова»

Известный комментатор Виктор Вацко подвел итог матча сборной Украины с Казахстаном (2:2) в рамках отбора к ЧМ-2022.

«У Петракова времени на подготовку особо не было. Было время только понять кто из игроков в какой форме находится и выставить стартовый состав. Я не стал бы говорить, что против Казахстана играла команда Петракова. Я не верю, что в этом матче мы увидели что-то от Петракова. Нужно воспринимать эту ситуацию как переходной период. Футболисты должны были брать ответственность на себя. Сборная Украины против Казахстана сыграла здорово.

Караваев у Шевченко был защитником и никогда к нему не было претензий. Мы перестроились. Концовку матча доигрывали в четыре защитника. Нужно разбираться, правильно ли мы перестроились в эпизоде со вторым голом. Валлиулин правильно поужинал перед матчем. Такие голы, которые он забил – их забить нереально. На 90+3 мы забили гол. Как мы можем отпустить такую команду как Казахстан на 90+6? Касаясь пресс-конференции Петракова, не может быть в команде мы и они», - подытожил Вацко.