ВАЦКО: «Не стану говорить, что против Казахстана играла команда Петракова»

Специалист – о потере очков сборной Украины

  • 06.09.2021 12:19
  • 246 просмотров
  • 2 комментария
ВАЦКО: «Не стану говорить, что против Казахстана играла команда Петракова»
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Известный комментатор Виктор Вацко подвел итог матча сборной Украины с Казахстаном (2:2) в рамках отбора к ЧМ-2022.

«У Петракова времени на подготовку особо не было. Было время только понять кто из игроков в какой форме находится и выставить стартовый состав. Я не стал бы говорить, что против Казахстана играла команда Петракова. Я не верю, что в этом матче мы увидели что-то от Петракова. Нужно воспринимать эту ситуацию как переходной период. Футболисты должны были брать ответственность на себя. Сборная Украины против Казахстана сыграла здорово.

Караваев у Шевченко был защитником и никогда к нему не было претензий. Мы перестроились. Концовку матча доигрывали в четыре защитника. Нужно разбираться, правильно ли мы перестроились в эпизоде со вторым голом. Валлиулин правильно поужинал перед матчем. Такие голы, которые он забил – их забить нереально. На 90+3 мы забили гол. Как мы можем отпустить такую команду как Казахстан на 90+6? Касаясь пресс-конференции Петракова, не может быть в команде мы и они», - подытожил Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Максим Максимов
    Максим Максимов, 06.09.2021 12:27
    0
    Решили теперь просто заголовки писать....та и правильно..
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    Андрей Бессараб
    Андрей Бессараб, 06.09.2021 12:27
    +1
    Счёт на табло, все испортил Пятов, все пропустил в ближний угол😂
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