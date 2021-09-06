Женская сборная Украины сыграет с Турцией товарищеский матч

Национальная команда готовится к квалификации чемпионата мира

  • 06.09.2021 12:00
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Женская сборная Украины сыграет с Турцией товарищеский матч
© УАФ

Футбольные ассоциации Украины и Турции достигли договоренности о проведении матча между национальными женскими сборными двух стран.

Запланированный поединок состоится 21 сентября в Киеве на НТК им. В. Банникова (начало - в 19.00) и пройдет в рамках учебно-тренировочного сбора национальной женской сборной Украины, который пройдет с 13-го по 22 сентября.

Напомним, что сине-желтые готовятся к квалификационному турниру ЧМ-2023, который для них стартует в октябре. В этом году команде предстоит сыграть четыре матча квалификации чемпионата мира. 21-го и 26 октября наши девушки проведут два домашних поединка - со сборными Фарерских островов и Испании. Завершит же игровой год сборная Украины двумя выездными матчами - с командами Шотландии (26 ноября) и Венгрии (30 ноября).

Напомним, что 8 сентября мужская сборная Украины сыграет товарищеский матч с Чехией.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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