ВИДЕО. Дневник сборной. Украина готовится к спаррингу с Чехией

Футболисты сборной Украины готовятся к товарищескому матчу против Чехии, который состоится 8 сентября в Пльзени.
Напомним, 4 сентября команда Александра Петракова сыграла вничью с Францией (1:1) в рамках отбора к чемпионату мира-2022.
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Источник — Sport.ua
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