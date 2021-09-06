Защитник Барселоны получил травму

Крайний защитник «Барселоны» Сержиньо Дест выбыл из строя из-за травмы.
20-летний футболист получил повреждение в расположении сборной США во время матча квалификации ЧМ-2022 против Канады (1:1).
По предварительным данным, у американца диагностировано растяжение связок голеностопа.
Сроки восстановления Деста станут известны после прохождения углублённого медицинского обследования.
В этом сезоне Дест сыграл четыре матча за «Барселону», забил 1 мяч.
Читайте также: Задача выполнена. «Барселона» уменьшила платежку на 145 миллионов.
Источник — El Mundo Deportivo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.