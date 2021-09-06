Ингулец отказался от услуг форварда из Туниса

Африканец продолжительное время находился на просмотре в команде из Петрово

  • 06.09.2021 11:58
  • 382 просмотра
  • 2 комментария
Ингулец отказался от услуг форварда из Туниса
© ФК Ингулец

После контрольного матча с «Зарей» (1:3) тренерский штаб «Ингульца» определился с судьбой потенциального новичка - форвардом из Туниса.

Поскольку в поединке с луганчанами африканец - выпускник одной из итальянских футбольных академий, не произвел  впечатления, то решено было отказаться от его  услуг.

На этом работа на трансферном рынке в «Ингульце» не завершена. В поле зрения селекционеров клуба находятся два свободных  агента.

Напомним, что «Ингулец» находится в чемпионате УПЛ на 9 месте, набрав семь очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Андрей Бессараб
    Андрей Бессараб, 06.09.2021 12:32
    0
    Пусть с Покровского Авангарда даром пригласятлюбого футболиста, у нас много талантов⚽
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 06.09.2021 12:18
    +1
    Зачем Вам форвард из Туниса?? У нас свой Тунец есть
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