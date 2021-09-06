Ингулец отказался от услуг форварда из Туниса

После контрольного матча с «Зарей» (1:3) тренерский штаб «Ингульца» определился с судьбой потенциального новичка - форвардом из Туниса.

Поскольку в поединке с луганчанами африканец - выпускник одной из итальянских футбольных академий, не произвел впечатления, то решено было отказаться от его услуг.

На этом работа на трансферном рынке в «Ингульце» не завершена. В поле зрения селекционеров клуба находятся два свободных агента.

Напомним, что «Ингулец» находится в чемпионате УПЛ на 9 месте, набрав семь очков.