Александр ДЕНИСОВ: «Украина должна была убить интригу еще в первом тайме»

Известный журналист – о ничьей с Казахстаном

  • 06.09.2021 11:18
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  • 1 комментарий
Александр ДЕНИСОВ: «Украина должна была убить интригу еще в первом тайме»
© УАФ

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов подвел итог матча сборной Украины с Казахстаном (2:2) в рамках отбора к ЧМ-2022.

«Матч, после которого мы все были в отчаянии. Украина упустила победу в игре, где должна была взять 3 очка и убить интригу еще в первом тайме. Во-первых, это был первый матч Александра Петракова во главе сборной Украины. Во-вторых, какие-то непонятные ошибки привели к потере очков», - подытожил Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
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    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 06.09.2021 12:06
    0
    Феноменальный разбор! В Эксперты данного господина! )))
    А Апл не должна была быть на ТК ФУтболл? А ЛЧ ?
    Или интрига быстро убилась первой лигой и чемпом Турции ? )
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