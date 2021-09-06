Александр ДЕНИСОВ: «Украина должна была убить интригу еще в первом тайме»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов подвел итог матча сборной Украины с Казахстаном (2:2) в рамках отбора к ЧМ-2022.

«Матч, после которого мы все были в отчаянии. Украина упустила победу в игре, где должна была взять 3 очка и убить интригу еще в первом тайме. Во-первых, это был первый матч Александра Петракова во главе сборной Украины. Во-вторых, какие-то непонятные ошибки привели к потере очков», - подытожил Денисов.