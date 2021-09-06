Юрист Шевченко: Со стороны УАФ никаких намерений продлить контракт не было

Юрист сообщил, что все решения Ассоциация обычно принимает после крупного турнира

  • 06.09.2021 10:56
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  • 1 комментарий
Юрист Шевченко: Со стороны УАФ никаких намерений продлить контракт не было
© УАФ. Андрей Шевченко

Юрист Андрея Шевченко рассказал, как выглядела процедура согласования нового контракта между УАФ и штабом бывшего тренера сборной Украины.

«Как свидетельствует практика взаимоотношений сторон с 2016 года, под каждое продление контракта подвязывался конкретный чемпионат. По итогам чемпионата принималось решение УАФ – продлевать контракт или нет.

В прошлом году состоялся Исполком УАФ, на котором было принято решение о пролонгации. Мы считаем, что в нынешнем случае, после завершения чемпионата Европы, УАФ должна была принять собственное решение про продление контракта.

Это не воля одной особы. УАФ – структура большая. Тренерский штаб свое согласие во время встреч и общения с УАФ предоставлял.

Мы увидели, что со стороны УАФ никаких намерений продлить контракт не было», - сказал юрист Андрея Шевченко.

Напомним, ранее УАФ предоставила письмо, в котором 2 августа на встречу приглашала Андрея Шевченко, чтобы провести переговоры о продлении соглашения.

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Источник — UA-Football

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Igrok4
    online
    Igrok4, 06.09.2021 11:20
    0
    Что ответит юрист уаф? Потом опросим всех секретарш, почтальона Укрпочты, итальянцев всех ...
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