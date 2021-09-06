Виктор ЛЕОНЕНКО: «Караваев защитником никогда не был»

Специалист – о ничьей сборной Украины с Казахстаном

  • 06.09.2021 10:19
  • 2017 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Караваев защитником никогда не был»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко подвел итог матча с Казахстаном (2:2) в рамках отбора к ЧМ-2022.

«Если разбирать второй гол, Караваев защитником никогда не был. Его просто назначили на эту позицию. Он всегда играл в полузащите. Даже если мы два гола пропустили, то должны были забивать пять. Надо говорить о мастерстве. Когда тот-же Соболь вышел один на один, у него было четыре варианта. Он выбрал самый худший, самый простой, самый глупый. Если ты серьезный футболист, ты, выходя один на один, знаешь что делать», - подытожил Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
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    u6464u
    u6464u, 06.09.2021 10:58
    -2
    Матвиенко, Караваев это игроки людей которые могут обидеться за критику , а на Соболя можно гнать сколько душа желает, видно Леона жизнь учит, но так нельзя, если ты эксперт будь объективным, иначе иди лесом, ведь это всё прекрасно видно и всем знакомо, так что Витя делай выводы.
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    samird
    samird, 06.09.2021 10:41
    +2
    Матвиенко точно также выходил. Тоже считается серьезным футболистом. Сколько там за него от Арсенала требовали? 30 миллионов евро?
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