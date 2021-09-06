Виктор ЛЕОНЕНКО: «Караваев защитником никогда не был»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко подвел итог матча с Казахстаном (2:2) в рамках отбора к ЧМ-2022.

«Если разбирать второй гол, Караваев защитником никогда не был. Его просто назначили на эту позицию. Он всегда играл в полузащите. Даже если мы два гола пропустили, то должны были забивать пять. Надо говорить о мастерстве. Когда тот-же Соболь вышел один на один, у него было четыре варианта. Он выбрал самый худший, самый простой, самый глупый. Если ты серьезный футболист, ты, выходя один на один, знаешь что делать», - подытожил Леоненко.