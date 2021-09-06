КОВАЛЕЦ: «Ключевыми для Украины станут два матча с Боснией и Герцеговиной»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился мыслями об играх сборной Украины с Казахстаном (1:1) и с Францией (1:1).

«При хороших раскладах сборной Украины, если не учитывать неудачный матч с Казахстаном, в поединке с Францией нужна была победа. Впрочем, и ничью с действующими чемпионами мира можно занести в актив сине-желтым.

Ничья с Казахстаном для меня стала шоком. И пусть говорят, что футбол непредсказуем, итоговый счет в Нур-Султане был несправедливым. Без везения никуда, а оно было на стороне хозяев. В игровом плане сборная Украины на голову превосходила своего оппонента. И здесь дело не в Александре Петракове, это еще была команда Андрея Шевченко. Создать столько голевых моментов и не выиграть… Очень обидно. Эти два очка, да что говорить, и мартовская ничья как бы потом не сказались на итоговых подсчетах.

Важно, что шансы на попадание на чемпионат мира остались. Финляндии еще предстоит сыграть два матча с французами. И несмотря на то, что у нас следующая игра против финнов, ключевыми для сине-желтых, считаю, будут два противостояния с командой Боснии и Герцеговины», - сказал Ковалец.