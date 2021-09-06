КОВАЛЕЦ: «Ключевыми для Украины станут два матча с Боснией и Герцеговиной»

Эксперт высказался о шансах национальной команды в отборе чемпионата мира

  • 06.09.2021 10:15
  • 964 просмотра
  • 3 комментария
КОВАЛЕЦ: «Ключевыми для Украины станут два матча с Боснией и Герцеговиной»
© ФК Черноморец. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился мыслями об играх сборной Украины с Казахстаном (1:1) и с Францией (1:1).

«При хороших раскладах сборной Украины, если не учитывать неудачный матч с Казахстаном, в поединке с Францией нужна была победа. Впрочем, и ничью с действующими чемпионами мира можно занести в актив сине-желтым.

Ничья с Казахстаном для меня стала шоком. И пусть говорят, что футбол непредсказуем, итоговый счет в Нур-Султане был несправедливым. Без везения никуда, а оно было на стороне хозяев. В игровом плане сборная Украины на голову превосходила своего оппонента. И здесь дело не в Александре Петракове, это еще была команда Андрея Шевченко. Создать столько голевых моментов и не выиграть… Очень обидно. Эти два очка, да что говорить, и мартовская ничья как бы потом не сказались на итоговых подсчетах.

Важно, что шансы на попадание на чемпионат мира остались. Финляндии еще предстоит сыграть два матча с французами. И несмотря на то, что у нас следующая игра против финнов, ключевыми для сине-желтых, считаю, будут два противостояния с командой Боснии и Герцеговины», - сказал Ковалец.    

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    solart1964
    online
    solart1964, 06.09.2021 10:54
    +1
    Володимир Пузенко, 06.09.2021 10:39
    Щоб це зрозуміти не обов'язково бути експертом.
    Я еще лучший эксперт. Для сборной Украины ключевыми будут все оставшиеся матчи. )))
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    Primovocatus
    Primovocatus, 06.09.2021 10:43
    0
    Но и Финляндии проигрывать нельзя. На крайняк - 1:1 или 2:2.)
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    Володимир Пузенко
    online
    Володимир Пузенко, 06.09.2021 10:39
    0
    Щоб це зрозуміти не обов'язково бути експертом.
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