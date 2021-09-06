Определилась вторая пара четвертьфиналисток US Open

На US Open состоялись два матча четвертого круга среди женщин. Теннисистки Барбора Крейчикова и Арина Соболенко одержали победы и вышли в четвертьфинал.
US Open. 1/8 финала
Барбора Крейчикова [9] – Гарбинье Мугуруса [8] – 6:1 7:6 (7:4)
Элиза Мертенс [15] – Арина Соболенко [2] – 4:6, 1:6
US Open. 1/4 финала
Барбора Крейчикова [9] – Арина Соболенко [2]
Напомним, что в другом четвертьфинале украинка Элина Свитолина сразится с Лейлой Фернандес из Канады (№73 WTA).
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Источник — Sport.ua
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