Конте не будет тренировать Арсенал

Известный итальянский специалист Антонио Конте не станет главным тренером «Арсенала».
Ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба провело переговоры с тренером и заключило предварительную договоренность.
Однако агент специалиста Федерико Пасторелло опроверг эту информацию.
Отметим, что текущий тренер «Арсенала» Микель Артета близок к отставке из-за провального старта клуба в сезоне. После трех туров «Арсенал» занимает последнее место в АПЛ.
Последним местом работы Конте был «Интер», с которым он стал чемпионом Италии в сезоне 2020/21, но в конце сезона он покинул клуб.
Источник — Twitter
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