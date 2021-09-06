Конте не будет тренировать Арсенал

Агент тренера опроверг переговоры с «канонирами»

  • 06.09.2021 08:24
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Конте не будет тренировать Арсенал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Известный итальянский специалист Антонио Конте не станет главным тренером «Арсенала».

Ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба провело переговоры с тренером и заключило предварительную договоренность.

Однако агент специалиста Федерико Пасторелло опроверг эту информацию.

Отметим, что текущий тренер «Арсенала» Микель Артета близок к отставке из-за провального старта клуба в сезоне. После трех туров «Арсенал» занимает последнее место в АПЛ.

Последним местом работы Конте был «Интер», с которым он стал чемпионом Италии в сезоне 2020/21, но в конце сезона он покинул клуб.

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Источник — Twitter

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