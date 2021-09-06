Тренер Аргентины: «Нам не сообщали, что футболисты не могут играть»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о ситуации с отменой матча против Бразилии.
Спустя 4 минуты после старта игры матч был остановлен из-за появления на стадионе полиции.
«Меня эта ситуация сильно расстраивает. Я не хочу искать виновных. Произошло что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться.
Сегодня должен был случиться праздник, чтобы все насладились игрой лучших футболистов мира. Хочу, чтобы жители Аргентины поняли, что я как тренер хочу защитить своих игроков.
Ни разу за все время нам не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже», – сказал Скалони.
Месси с партнерами покинул поле. Матч Бразилии и Аргентины прерван досрочно
Источник — Twitter
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