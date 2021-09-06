US Open. Известна вторая пара четвертьфиналистов у мужчин

Состоялось два матча четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису у мужчин.
18-летний испанец Карлос Алькарас обыграл Петера Гойовчика.
В другом матче 22-летний Феликс Оже-Альяссим в четырех партиях одолел американца Френсиса Тиафо.
Таким образом, в четвертьфинале Алькарас встретится с Оже-Альяссимом.
US Open. 1/8 финала
Френсис Тиафо – Феликс Оже-Альяссим [12] – 6:4, 2:6, 6:7 (6:8), 4:6
Петер Гойовчик – Карлос Алькарас – 7:5, 1:6, 7:5, 2:6, 0:6
Отметим, что в другом четвертьфинале Даниил Медведев сыграет с Ботиком Ван де Зандсхулпом.
Источник — Sport.ua
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