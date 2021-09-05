US Open. Известна первая пара четвертьфиналистов у мужчин

Второй сеяный сразится против неожиданного соперника

  • 05.09.2021 23:19
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US Open. Известна первая пара четвертьфиналистов у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дэн Эванс и Даниил Медведев

Состоялись первые матчи четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису у мужчин.
 
В первом поединке 117-я ракетка мира Ботик ван де Зандсхалп неожиданно одолел 11-го сеяного Диего Шварцмана из Аргентины.

Ботик стал первым мужчиной-квалифаером с 2008 года, который сумел пробиться в 1/4 финала US Open.
 
Во второй встрече второй номер посева Даниил Медведев уверенно разобрался с Дэном Эвансом из Великобритании.

US Open. 1/8 финала

 Ботик Ван де Зандсхулп [Q] –  Диего Шварцман [11] – 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1
 Даниил Медведев [2] –  Дэн Эванс [24] – 6:3, 6:4, 6:3

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Источник — Sport.ua

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