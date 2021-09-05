US Open. Известна первая пара четвертьфиналистов у мужчин

Состоялись первые матчи четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису у мужчин.
В первом поединке 117-я ракетка мира Ботик ван де Зандсхалп неожиданно одолел 11-го сеяного Диего Шварцмана из Аргентины.
Ботик стал первым мужчиной-квалифаером с 2008 года, который сумел пробиться в 1/4 финала US Open.
Во второй встрече второй номер посева Даниил Медведев уверенно разобрался с Дэном Эвансом из Великобритании.
US Open. 1/8 финала
Ботик Ван де Зандсхулп [Q] – Диего Шварцман [11] – 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1
Даниил Медведев [2] – Дэн Эванс [24] – 6:3, 6:4, 6:3
Источник — Sport.ua
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