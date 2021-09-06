Николай Шапаренко открыл голевой счет за сборную Украины

Премьерный мяч за национальную команду хавбек «Динамо» забил в 19-м матче

  • 06.09.2021 04:40
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Николай Шапаренко открыл голевой счет за сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

В поединке с Францией Николай Шапаренко открыл свой голевой счет в рядах сборной Украины. Причем сделал он это в 19-м матче за главную команду страны. Больше игр на премьерный мяч, чем полузащитнику «Динамо», понадобилось только пяти бомбардирам.

Между тем 12 полевым игрокам из числа тех, кто отыграл за национальную дружину более 20 встреч, так и не удалось еще (или уже) отличиться ни разу.

Самые поздние премьерные голы игроков сборной Украины

Матч 

Игрок 

Дата 

Ранг

Соперник 

Счет

32-й 

Олег ШЕЛАЕВ 

08.09.2007 

ЧЕ 

Грузия (г) 

1:1

23-й 

Владимир ЕЗЕРСКИЙ 

05.06.2006 

ТМ 

Ливия (н) 

3:0

23-й 

Артем ФЕДЕЦКИЙ 

07.06.2013 

ЧМ 

Черногория (г) 

4:0

23-й 

Виталий МАНДЗЮК

15.10.2013

ЧМ 

Сан-Марино (г) 

8:0

21-й 

Евгений ХАЧЕРИДИ 

26.03.2013 

ЧМ 

Молдова (д) 

2:1

19-й 

Николай ШАПАРЕНКО 

04.09.2021 

ЧМ 

Франция (д) 

1:1

18-й 

Владислав ВАЩУК 

31.03.1999 

ЧЕ 

Исландия (д) 

1:1

15-й 

Алексей ГАЙ 

06.06.2009 

ЧМ 

Хорватия (г) 

2:2

15-й 

Руслан МАЛИНОВСКИЙ 

10.10.2018 

ТМ 

Италия (г) 

1:1

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

Игроки, проведшие не менее 20 матчей за сборную Украины и не забившие ни одного мяча

Матчи 

Игрок 

Матчи 

Игрок

67 

Андрей НЕСМАЧНЫЙ 

32 

Тарас МИХАЛИК

58 

Александр ГОЛОВКО 

30

Виктор КОВАЛЕНКО

56 

Вячеслав ШЕВЧУК

29 

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

52 

Олег ЛУЖНЫЙ 

26

Сергей КРИВЦОВ

43

Николай МАТВИЕНКО

22

Эдуард СОБОЛЬ

33

Богдан БУТКО

21

Виталий МИКОЛЕНКО
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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