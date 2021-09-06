Николай Шапаренко открыл голевой счет за сборную Украины

В поединке с Францией Николай Шапаренко открыл свой голевой счет в рядах сборной Украины. Причем сделал он это в 19-м матче за главную команду страны. Больше игр на премьерный мяч, чем полузащитнику «Динамо», понадобилось только пяти бомбардирам.
Между тем 12 полевым игрокам из числа тех, кто отыграл за национальную дружину более 20 встреч, так и не удалось еще (или уже) отличиться ни разу.
Самые поздние премьерные голы игроков сборной Украины
|
Матч
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
32-й
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
08.09.2007
|
ЧЕ
|
Грузия (г)
|
1:1
|
23-й
|
Владимир ЕЗЕРСКИЙ
|
05.06.2006
|
ТМ
|
Ливия (н)
|
3:0
|
23-й
|
Артем ФЕДЕЦКИЙ
|
07.06.2013
|
ЧМ
|
Черногория (г)
|
4:0
|
23-й
|
Виталий МАНДЗЮК
|
15.10.2013
|
ЧМ
|
Сан-Марино (г)
|
8:0
|
21-й
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
26.03.2013
|
ЧМ
|
Молдова (д)
|
2:1
|
19-й
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
04.09.2021
|
ЧМ
|
Франция (д)
|
1:1
|
18-й
|
Владислав ВАЩУК
|
31.03.1999
|
ЧЕ
|
Исландия (д)
|
1:1
|
15-й
|
Алексей ГАЙ
|
06.06.2009
|
ЧМ
|
Хорватия (г)
|
2:2
|
15-й
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
10.10.2018
|
ТМ
|
Италия (г)
|
1:1
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
Игроки, проведшие не менее 20 матчей за сборную Украины и не забившие ни одного мяча
|
Матчи
|
Игрок
|
Матчи
|
Игрок
|
67
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
32
|
Тарас МИХАЛИК
|
58
|
Александр ГОЛОВКО
|
30
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
56
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
29
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
52
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
26
|
Сергей КРИВЦОВ
|
43
|
Николай МАТВИЕНКО
|
22
|
Эдуард СОБОЛЬ
|
33
|
Богдан БУТКО
|
21
|
Виталий МИКОЛЕНКО
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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