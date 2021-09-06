Лейла ФЕРНАНДЕС: «Со Свитолиной будет непростой поединок»

Соперница первой ракетки Украины поделилась ожиданиями от матча

  • 06.09.2021 03:00
  • 109 просмотров
  • 0 комментариев
Лейла ФЕРНАНДЕС: «Со Свитолиной будет непростой поединок»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

18-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с Элиной Свитолиной в 1/4 финала US Open.

«Это будет непростой поединок. Она отличный игрок, боец, возвращает много мячей. При этом Элина - атакующая теннисистка, может играть в агрессивном стиле. Я выйду на корт, чтобы получать удовольствие, как это было в последние несколько дней. Надеюсь, что трибуны будут меня также поддерживать. Посмотрим, что из этого получится», - сказала Фернандес.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности