Лейла ФЕРНАНДЕС: «Со Свитолиной будет непростой поединок»

18-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с Элиной Свитолиной в 1/4 финала US Open.

«Это будет непростой поединок. Она отличный игрок, боец, возвращает много мячей. При этом Элина - атакующая теннисистка, может играть в агрессивном стиле. Я выйду на корт, чтобы получать удовольствие, как это было в последние несколько дней. Надеюсь, что трибуны будут меня также поддерживать. Посмотрим, что из этого получится», - сказала Фернандес.