Элина СВИТОЛИНА: «Меня ждет еще одно испытание»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Симоной Халеп в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису.



«Сегодня был отличный матч. Я действительно получила удовольствие от игры под закрытой крышей и с заполненными трибунами. Как и всегда в матчах с Симоной у нас была большая борьба. Не думаю, что закрытая крыша как-то влияла, мы обе были в одинаковых условиях. Я считаю, что на важных очках я отыграла сильно. Однозначно, ключевой гейм был, когда я отыгралась с 15-40 при 3-3 в первом сете. Было чрезвычайно трудно, но морально я оставалась сильной и, несмотря на то, что Симона сделала обратный брейк во второй партии, я не дала этому повлиять на игру. Это помогло мне довести матч до победы за два сета.

Могу ли я сравнить, как чувствую себя сейчас по сравнению с первой половиной сезона и другими «Шлемами»? Я об этом не задумывалась. Однозначно, сейчас я чувствую, что я в правильном состоянии. Я хорошо чувствую себя на корте, хорошо двигаюсь. Думаю, что решение моего тренера воспользоваться «wild card» в Чикаго было верным.

С Лейлой мы один раз играли. Матч в Монтеррее получился сложным. Я увидела, что она может показывать отличный теннис и сейчас она стала играть только лучше. Если она обыграла Наоми Осаку, то это знак, что она играет хорошо. Так что меня ждет еще одно испытание. В любом случае для меня важно фокусироваться на своей игре и показать свой лучший теннис в четвертьфинале», - сказала Свитолина.



В следующем раунде Свитолина сразится с Лейлой Фернандес из Канады (№73 WTA).