Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Против Франции все игроки сборной Украины были львами»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался после матча отбора на ЧМ-2022 Украина - Франция (1:1).

«Была хорошая игра, и в другой ситуации это был бы хороший результат. Понятно, что 5 игр - 5 ничьих, но с Францией 1:1 - это всегда положительный результат. Но если глобально брать матч с Францией, то мне понравилась реакция футболистов. Сегодня все бодались, были львами и еще играли в футбол. В моем понимании, абсолютный зачет этой игры.

Мы играли компактно, вертикально, осознанно. Это правильная реакция на ничью с Казахстаном. Для меня эта игра в зачет. От этого надо плясать и строить нашу команду», - сказал Левченко.