Много нулей. Павелко рассказал, какая будет премия за ничью с Францией

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, какая будет премия для сборной Украины за ничью против Франции в матче квалификации ЧМ-2022 (1:1):

«Я им пообещал премию за то, что они дали игру победную. Дали игру для зрителей, выложились после Казахстана. Я пообещал, что они за эту игру получат премию. Я уверен, что премия очень солидная.

Игроки поаплодировали и поблагодарили. Уверен, что они этого не просили, не ждали. Они не играли за деньги, за премию. Они отдавались болельщикам, команде, сборной. Конечно же, после такого приятно их удивить, сделать такой приятный сюрприз. Много ли в премии нулей? Да, очень».

Украина – Франция – 1:1. Ничья с чемпионами мира. Видео голов и обзор матча