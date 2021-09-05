ВИДЕО. 33 удара! Свитолина и Халеп выдали самый длинный розыгрыш на US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и бывшая обладательница теннисной короны Симона Халеп в начале матча четвертого круга US Open порадовали зрителей затяжным розыгрышем.



Теннисистки успели исполнить 33 удара, что на данный момент стало рекордом в рамках текущего турнира.



Отметим, что «маленькую битву» выиграла румынка, но победа в «войне» была на стороне украинки, которая во второй раз в карьере пробилась в 1/4 финала US Open.