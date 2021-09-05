ВИДЕО. Четвертая победа в двух сетах. Как Свитолина выбила Халеп с US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжила победную серию на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче 1/8 финала украинка обыграла Симону Халеп из Румынии (№13 WTA).
Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:3, 6:3
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Источник — US Open
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