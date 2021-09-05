Бразилия – Аргентина. Неймар против Месси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 играют сборные Бразилии и Аргентины.
Поединок проходит в Сан-Паулу, игра началась в 22:00 по киевскому времени.
Бразилия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бразилия – Аргентина. Неймар против Месси. Стартовые составы команд.
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Источник — Sport.ua
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