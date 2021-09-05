Бразилия
0 : 0
Аргентина
Матч прерван, 8’

Бразилия – Аргентина. Неймар против Месси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 сентября в 22:00 матч квалификации ЧМ-2022

  • 05.09.2021 22:01
  • 1486 просмотров
  • 4 комментария
Бразилия – Аргентина. Неймар против Месси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 играют сборные Бразилии и Аргентины.

Поединок проходит в Сан-Паулу, игра началась в 22:00 по киевскому времени.

Бразилия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

Бразилия – Аргентина. Неймар против Месси. Стартовые составы команд.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Yurenc
    Yurenc, 05.09.2021 22:34
    0
    Полиция решила задержать 4 игрока сб.Аргентины за нарушение правил вьезда связанных с коронавирусом. Почему их вообще тогда пропустили - или бразильцам нужен был этот цырк?
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 05.09.2021 22:23
    0
    какой-то конфликт произошёл между игроками. аргентинцы ушли с поля
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 05.09.2021 22:22
    0
    Почему игра не начинается?
    Ссылка
    Fangold
    Fangold, 05.09.2021 22:20
    0
    А шо случілось?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности